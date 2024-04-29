شكرا لمتابعة خبر عن تدشين أول عيادة متخصصة لمكافحة السمنة للأطفال بالجبيل الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشّن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، أول عيادة متخصصة من نوعها، لتقديم عدد من الخدمات العلاجية للأطفال، بشكل مباشر في مركز طب الأسرة “الحجاز” بمدينة الجبيل الصناعية، بهدف مكافحة السمنة لدى الأطفال الذين يعانون زيادة في الوزن حتى عمر 14 عامًا.

وأوضحت استشاري طب الأسرة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتورة روان العتيبي، أنه للمرة الأولى بالجبيل الصناعية التي يتم فيها افتتاح مثل هذه العيادات التي تقدم خدمة نوعية متميزة للأطفال الذين يعانون مشاكل في الوزن، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات الصحية للتغلب على مشكلة السمنة لدى الأطفال.

وأشارت إلى أن العيادة ستعمل يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 12:30م، حتى 4 م، وستقدم عددًا من الخدمات بداية من التشخيص الشامل وتقديم الاستشارات على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين، إلى جانب وضع خطة علاجية وفقًا لحالة كل طفل تتضمن توجيهه للتغذية المناسبة وممارسة التمارين الرياضية وغيرها، إضافة إلى تقديم برامج توعوية لتعزيز نمط حياة صحي لمساعدة الطفل على الوصول للوزن الصحي المناسب للفئة العمرية.

وأكدت أهمية هذا البرنامج في توعية الأهالي والمجتمع بأهمية الغذاء الصحي وأساليب الحياة النشطة للوقاية من مشكلة السمنة لدى الأطفال.

يُذكر أن افتتاح هذه العيادة يأتي في إطار الخدمات التي يقدمها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، والتي تهدف لتقديم خدمات طبية متميزة على أيدي نخبة متخصصة من الأطباء في كافة التخصصات.