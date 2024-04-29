تراند اليوم : كان الدفاع المدني موجود.. شاهد.. سائق الشيول الذي اقتحم السيل وأنقذ 4 أشخاص يروي تفاصيل جديدة

صحيفة الخليج 365: روى المواطن عايض الأكلبي، تفاصيل إنقاذه 4 أشخاص علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".

وقال خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" : " تلقيت اتصال من أحد أقاربي أخبرني باحتجاز أشخاص في وادي الجعبة، وذهبت إلى الوادي ب "الشيول" الخاص بي وكان الدفاع المدني موجود، والسيل شديد جدا، وتوقعت زيادة قوة السيل، وحسبت الوقت يمكن لو تأخرت عليهم يفقدون حياتهم".

وتابع: " عرض الوادي أكثر من 300 متر، واخترقت نحو مسافة 100 متر ، والشيول غرز نوعا ما وسط السيل، ولكن قاومت واقتربت من المحتجزين ورجوت الله ينقذنا وينقذهم".

واختتم قائلا: "يعلم الله أني لا أعرفهم ولا يعرفونني وقالوا لي "تكفى". لافتا إلى أن الأشخاص الأربعة فرحوا بعد خروجهم من السيل وتبادلوا الأحضان.