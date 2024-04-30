تراند اليوم : شاهد.. شاب عشريني يكشف عن مضاعفات عملية التكميم: "وجهي صار أكبر من عمري وصار عندي صلع والناس تناديني هلا يا عم "

صحيفة الخليج 365: كشف شاب في مقطع فيديو عن المضاعفات التي واجهته بعد إجراء عملية التكميم لخسارة الوزن الزائد.

وقال الشاب : مو معقوله يشوفوني شايب وأنا عمري 22 سنه ، مو معقوله الناس تحسبني أبو عيال وأنا شاب ، مو معقوله كل ما بدخل مكان الناس بتناديني ياعم .

وواصل: أول يوم لي بالنادي جاي بابن أخوي بلال يقولون هذا ولدك ياأبو محمد ما شاء الله ، ليه ياأخي تكسر بخاطري . مٌضيفا : دخلت اليوم مبنى العمادة كلية التقنية يقولون هلا ياعم ولدك شو فيه ، لا مو ولدي أنا طالب عمري 22 سنه .

وأوضح: من بعد التكميم ثلاث مشكلات عندي بسببه موب بذنبي ، العمر والوجه يشوفوني كبير ، والصلع .