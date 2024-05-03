السعودية | هيئة تطوير محمية الملك سلمان تغرس 3000 شتلة بمشاركة مختلف شرائح المجتمع ضمن أسبوع البيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية , حملة تشجير في منطقة الجوف، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، وعدد من الطلاب بالمنطقة، وذلك ضمن أنشطة ومبادرات الهيئة خلال أسبوع البيئة للعام 2024 تحت شعار “تعرف بيئتك”.

وأوضحت الهيئة أن الحملة شهدت زراعة 3000 شتلة , بهدف زيادة الغطاء النباتي ونشر ثقافة التشجير ، ولزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتنمية وإكثار الحياة النباتية والفطرية.

وأشارت إلى أن الحملة تأتي ضمن مبادراتها المتنوعة لاستدامة البيئة، ومنها مشروع زراعة مليوني شجرة من الأنواع التي تتناسب مع بيئة ومناخ المحمية، واستمرار بث الرسائل التوعوية وإطلاق الحملات التثقيفية والبيئية في مختلف الخليج 365 بالمملكة.

يذكر أن هيئة تطوير المحمية تشارك في أسبوع البيئة بالمملكة بمجموعة من الأنشطة والمبادرات في مجالات بيئية متعددة تشمل زراعة الشتلات والشجيرات وحملات الإصحاح البيئي وفعاليات التثقيف والتعريف بجهود حماية البيئة والتنوع الطبيعي.