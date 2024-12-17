السعودية | انطلاق منافسات كؤوس الملك عبدالعزيز لمزاين الصقور بجوائز تتجاوز 4,9 ملايين ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت مساء اليوم، منافسات كؤوس الملك عبدالعزيز لمزاين الصقور، بجوائز تزيد على 4,9 ملايين ريال، موزعة على الفائزين الخمسة الأوائل في الأشواط السبعة المقامة للمسابقة على مدى ثلاثة أيام، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، بتنظيم من نادي الصقور السعودي.

ويحصل الفائزون الخمسة بكؤوس الملك عبدالعزيز، على 710 آلاف ريال لكل شوط، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، والمركز الثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 70 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الخامس على 40 ألف ريال، وتتنافس الصقور المشاركة في سبع فئات تشمل: (شاهين فرخ، وحر قرناس، وجير بيور فرخ، وجير بيور قرناس للمحليين، وحر فرخ إنتاج محلي، وحر من حر قرناس للمحليين، وحر أسود/ أدهم).

وشهدت الليلة إقامة ثلاثة أشواط للمزاين؛ هي: شاهين فرخ، وحر قرناس، وجير بيور فرخ، وفاز الصقر (ذهب) لمالكه جبر بن عيس المنّاعي بالمركز الأول في شوط شاهين فرخ، وفاز بالمركز الثاني الصقر (جلّاد) لمالكه الشيخ علي بن خليفة آل ثاني، وفاز بالمركز الثالث الصقر (لبيك) لمالكه صالح بن علي العذبة.

وفاز بالمركز الأول في شوط حر قرناس الصقر (مغزي) لمالكه غانم بن مدعث الدوسري، وفاز بالمركز الثاني الصقر (عساف) لمالكه علي بن هادي العجمي، وفاز بالمركز الثالث الصقر (صعب) لمالكه غانم بن مدعث الدوسري.

أما في شوط جير بيور فقد فاز الصقر الصعب لمالكه صالح بن ناصر الهاجري بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني الصقر (غمام) لمالكه فارس بن عبدالله الفارس، وفاز بالمركز الثالث الصقر (نسناس) لمالكه زايد بن سلطان القحطاني.

