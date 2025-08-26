عودة الفنانة أنغام إلى مصر بعد فترة علاج في ألمانيا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عادت الفنانة أنغام إلى مصر بعد رحلة علاجية ناجحة في ألمانيا

وصلت الفنانة الكبيرة أنغام إلى مصر بعد أن أجرت عملية جراحية دقيقة في البنكرياس في أحد المستشفيات بألمانيا. وصلت النجمة الشهيرة على متن طائرة خاصة إلى مطار العلمين، حيث ستمضي فترة النقاهة في منزلها بالساحل الشمالي.

تم تحسن حالة أنغام بشكل ملحوظ، حيث بدأت تستعيد حركتها الطبيعية وتستعيد شهيتها لتناول الطعام. وأكد الأطباء أن تطورات الحالة الصحية التي مرت بها الفنانة بعد الجراحة تعتبر طبيعية ومتوقعة.

عادة أنغام إلى مصر لقيت ترحيبا حارا من قبل جمهورها ومحبيها، الذين عبروا عن فرحتهم بعودتها وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطها الفني.