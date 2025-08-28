شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة استقبال المشاركات في مؤتمر «مواجهة الانحرافات الفكرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، تمديد فترة استقبال الأبحاث العلمية في مؤتمر «جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية» حتى الـ9 من سبتمبر المقبل.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسات علمية، وورش عمل تدريبية ومحاضرات علمية، ومعرضا مصاحبا، ويهدف إلى إبراز الجهود الوطنية في معالجة الانحرافات الفكرية، وتسليط الضوء على المبادرات التي تتبناها المملكة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الفكر المتطرف، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمختصين في هذا المجال الحيوي.

ودعت الجامعة الأكاديميين والباحثين إلى الاطلاع على الشروط والمعايير المحددة للمشاركة في المؤتمر عبر الرابط: https://conferences.iu.edu.sa/aqeedah.