شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة تطلق معسكرات ريادة الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عن إطلاق برنامج معسكرات ريادة الأعمال الجامعية، الذي يهدف إلى تمكين حديثي التخرج والطلاب من تطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ريادية قابلة للتنفيذ.

ويجسد البرنامج توجه الجامعة نحو دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ويتضمن ورش عمل تأسيسية ومعسكرات تدريبية متقدمة، وجلسات إرشاد تسهم في صقل مهارات المشاركين، ويشتمل على لقاءات تحفيزية ومحاضرات متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج بلقاء تعريفي يوم 31 أغسطس، يعقبه تنظيم ورش عمل لإعداد المشاريع في 1 سبتمبر، ومعسكر تدريبي مكثف من 7 إلى 11 سبتمبر، ليختتم فعالياته بيوم عرض المشاريع في 2 أكتوبر 2025، وتستعرض أبرز الأفكار الريادية أمام لجنة تحكيم متخصصة لاختيار أفضل المشاريع ومنحها جوائز مالية قيمة.

ويعد البرنامج خطوة نوعية تعكس حرص الجامعة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، ودعم الجيل الصاعد من المبتكرين القادرين على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل إلى متابعة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.