شكرا لقرائتكم خبر جامعة نجران تنظم اللقاء التعريفي للطلبة المستجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة نجران ممثلة في عمادة السنة التحضيرية أمس، اللقاء التعريفي لتهيئة الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الأول بالعمادة، بهدف تهيئتهم وتعريفهم بالنظام الجامعي والأكاديمي.

وتضمن اللقاء نقاشا مفتوحا بين الطلبة ومسؤولي العمادة، والتعريف بالأقسام الأكاديمية والبرامج المصاحبة والأنظمة الخاصة بها، وأقامت العمادة أركانا تعريفية على هامش اللقاء تستمر لمدة يومين تضمنت ركنا للقبول والتسجيل، وآخر للمستشفى الجامعي قدمت من خلالها الإجابة عن استفسارات الطلاب وتعريفهم بالخدمات المقدمة.

وأكدت عميدة عمادة السنة التحضيرية الدكتورة فاطمة عسيري، أن الهدف من اللقاء هو تعريف الطلبة المستجدين بكليات الجامعة، ومزاياها والتخصصات، كي يستطيعوا اختيار التخصص المناسب لقدراتهم وهواياتهم.

من جهته أشار وكيل العمادة للشؤون التعليمية الدكتور إبراهيم المازني، إلى أن السنة التحضيرية تعد بوابة العبور للطالب في دراسة الجامعة وصنع المستقبل، مبينا أن العمادة وفرت الأجواء التعليمية الملائمة لصقل مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف اللازمة.

بدوره قدم عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز عسيري، شرحا للطلبة عن طريقة احتساب المعدل الفصلي، ومواعيد الاعتذار عن دراسة الفصل، والتعريف بالبوابة الخاصة بهم في موقع العمادة، وكيفية الحصول على الطلبات والنماذج التي يوفرها الموقع.