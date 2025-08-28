مشاركة أمانة الباحة في حملة التبرع بالدم الوطنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت أمانة منطقة الباحة في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تأكيدًا لدورها في تعزيز القيم الإنسانية والوطنية.

هدف المشاركة من أمانة منطقة الباحة إلى دعم الجهود الرامية إلى نشر ثقافة العطاء، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال الإسهام في إنقاذ الأرواح وتعزيز صحة الفرد والمجتمع. يمثل التبرع بالدم عملاً إنسانيًا ونبيلًا، يُجسّد روح التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن، ويُؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على ترسيخ قيم البذل والعطاء.

شاهد أيضًا: خدمات مستشفى أجياد ومراكز طوارئ الحرم المكي تصل إلى 66 ألف مستفيد خلال نصف سنة

من جانبها، أكدت أمانة منطقة الباحة على أهمية المشاركة في هذه الحملة الوطنية، ودورها الكبير في تعزيز التوعية بأهمية التبرع بالدم وتشجيع المواطنين على المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل.

وفي ختام المقال، نجدد الدعوة للجميع للمشاركة في حملات التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ الأرواح ودعم الصحة العامة، تأكيدًا على أهمية التكاتف والتعاون في بناء وتعزيز قيم المحبة والتضامن في المجتمع.