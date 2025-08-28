شكرا لقرائتكم خبر «بيئة مكة» تطرح 10 فرص استثمارية واعدة عبر منصة «فرص» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 10 فرص استثمارية واعدة عبر منصة «فرص»، تستهدف تنمية وتطوير القطاعين الزراعي والحيواني وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الأمن الغذائي وتمكين الاستثمارات.وتتنوع هذه الفرص بين مشروعات لتربية وتسمين المواشي في محافظة رابغ، ومشاتل نموذجية في محافظتي الليث وأضم، ومشروع للبيوت المحمية في محافظة الطائف، ومواقع مخصصة لزراعة الأشجار المثمرة بمحافظة الكامل، ومشروع مزرعة في مركز حلي بمحافظة القنفذة، ومشروع لمشتل شتلات برية بالمحافظة نفسها.

‏وأوضح فرع الوزارة أن هذه الفرص الاستثمارية تمثل رافدا اقتصاديا مهما للمستثمرين ورواد الأعمال، فهي تتيح الاستفادة من المقومات الزراعية والبيئية المتنوعة التي تتميز بها منطقة مكة المكرمة، وتفتح المجال أمام مشاريع مبتكرة ترفع من كفاءة الإنتاج، وتسهم في خلق فرص عمل وتعزيز العوائد الاقتصادية للمنطقة.

وأكد الفرع أن هذه المشاريع المطروحة ستحظى بمتابعة ودعم من قبل الوزارة والجهات المختصة، داعيا المستثمرين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسات عبر منصة «فرص» والتقديم في المواعيد المحددة، مع الالتزام بشروط الكراسة وآلية تسليم العروض.