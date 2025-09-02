تابع الان خبر انطلاق الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في الرياض بمشاركة 190 دولة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت اليوم فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) في نسختها الخامسة والعشرين، والتي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، تحت شعار “التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة”، بمشاركة واسعة من ممثلين عن أكثر من 190 دولة حول العالم.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف، بالوفود المشاركة، معبّرًا عن تقديره الكبير للدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– لقطاع الاتصالات والتقنية، مؤكداً أن المملكة باتت مركزاً عالمياً للحوار وصياغة السياسات الرقمية المبتكرة.

وأشار العوهلي إلى أن عصر الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لصياغة مستقبل البشرية، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن تحديات كبيرة، حيث لا يزال نحو 2.6 مليار شخص غير متصلين بالعالم الرقمي، وما زالت هناك فجوات في القدرات والسياسات وتكاليف النفاذ إلى الإنترنت.

وأعلن خلال الجلسة إطلاق خارطة طريق جديدة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات تهدف إلى ربط البشرية كافة بحلول عملية ومستدامة، مع توفير تقنيات ميسورة التكلفة تتيح تحقيق الشمول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في الدول النامية.

كما استعرضت المملكة نتائج دراسة حديثة أعدتها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، أظهرت أن العالم يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 2.6 و2.8 تريليون دولار لسد الفجوة الرقمية، منها 1.7 تريليون دولار مخصصة للبنية التحتية والربط وحدهما، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن تقديرات عام 2020، ما يعكس حجم التحدي وأهمية العمل الدولي المشترك.