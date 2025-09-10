شكرا لقرائتكم خبر «مواصلات جدة» توقع مذكرة تفاهم لتطوير شحن المركبات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة مواصلات جدة، مذكرة تفاهم مع شركة بترومين للوقود، تهدف إلى تطوير شبكة متكاملة لشحن المركبات الكهربائية في مدينة جدة، وذلك دعمًا لأهداف المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل مجالات التعاون للمذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، المهندس يوسف الصائغ، والرئيس التنفيذي لشركة بترومين للوقود سمير نوار، التعاون تقييم المواقع، وتصميم وتركيب شواحن المركبات الكهربائية، وتوفير خدمات الدعم الفني والتشغيلي.

وأكد المهندس الصائغ التزام «مواصلات جدة» بدعم التنقل الكهربائي وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب مستقبل النقل في مدينة جدة، لافا إلى أن هذه الشراكة مع شركة الكترومين خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في الاستدامة والإسهام في تحسين جودة الحياة لجميع سكان المدينة وزوارها.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لشركة الكترومين المحدودة مارك نوتكن، أن الشراكة مع مواصلات جدة تسعى لبناء بنية تحتية مستدامة، تسهم في تحويل جدة إلى مدينة نموذجية في التنقل الكهربائي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

يذكر أن شركة مواصلات جدة تحرص على تطوير وتشغيل شبكة نقل عام متكاملة ومستدامة في مدينة جدة بما يسهم في تحسين خدمات النقل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم المبادرات الوطنية الطموحة لقطاع النقل ضمن رؤية 2030.