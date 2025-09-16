شكرا لقرائتكم خبر جامعة جازان تنظم ملتقى «أبحاث السرطان 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة جازان غدا، ملتقى «أبحاث السرطان 2025» تحت شعار «معا نحو تحقيق المستهدفات الوطنية في مكافحة السرطان»، بشراكة استراتيجية مع هيئة «تنمية البحث والابتكار والتطوير»، ولمدة يومين.

وبهذه المناسبة أكد رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، في تصريح لـ»واس»، أن الملتقى يشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة وعرض أحدث الأبحاث العلمية، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والمراكز الطبية والبحثية في المملكة في مجال أبحاث السرطان.

وأشار إلى أن استضافة الجامعة لهذا الملتقى تعكس التزامها بتعزيز ثقافة البحث والابتكار الصحي، وفتح آفاق التعاون العلمي بين الخبراء في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، ضمن توجهات الجامعة الاستراتيجية للإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الصحة، متطلعا إلى أن يثمر الملتقى بتوصيات ونتائج تسهم في تعزيز القدرات البحثية للمملكة في مجال السرطان، وتحسين جودة الحياة.

ويعد الملتقى تجمعا وطنيا سنويا يضم الباحثين السعوديين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والطبية في المملكة؛ لمناقشة أبرز التحديات واستعراض الحلول المبتكرة في مجال أبحاث السرطان.