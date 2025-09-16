شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم يرعى حفل مهرجان السكرية الحمراء بالمذنب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس، حفل مهرجان السكرية الحمراء بمحافظة المذنب، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والمزارعين والأهالي.

ونوه في كلمته بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مشيرا إلى ما تتميز به منطقة القصيم من تنوع في أصناف التمور وجودتها، وإلى مكانة محافظة المذنب الرائدة في إنتاج تمور السكرية الحمراء ذات الجودة العالية، التي تعد من أهم المنتجات الزراعية، وتمثل القيمة الاقتصادية والغذائية البارزة للمملكة.

وأكد أمير منطقة القصيم أن مهرجان السكرية الحمراء يمثل إضافة نوعية للمنطقة، ليس فقط في تسويق المنتج الزراعي وتعزيز حضوره محليا ودوليا، بل أيضا في فتح الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، وتمكينهم من المشاركة في الحراك الاقتصادي، مشيدا بجهود المزارعين وإسهاماتهم في إنجاح المهرجان، وبالتكامل المثمر بين مختلف الجهات الحكومية في المحافظة لدعم مثل هذه الفعاليات الزراعية والتنموية.

من جهته، أوضح محافظ المذنب عبدالرحمن السديس أن مهرجان السكرية الحمراء يسهم في تسويق وإنتاج أكثر من 50 آلاف مزرعة من تمور السكرية الحمراء، لافتا الانتباه إلى أن ذلك يعكس الدور الكبير للمزارعين في تعزيز مكانة المحافظة بصفتها إحدى أبرز البيئات الزراعية المنتجة للتمور على مستوى المملكة.

وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة القصيم الداعمين والمساهمين في إنجاح المهرجان، ثم قام بجولة على المعرض المصاحب، مطلعا على أصناف تمور السكرية الحمراء المعروضة، وما يحتويه من الصناعات التحويلية المبتكرة التي تُسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج.