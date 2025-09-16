شكرا لقرائتكم خبر ندوتان علميتان تختتمان فعاليات ملتقى «ذات نخل» بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم ملتقى «ذات نخل» للتمور الفاخرة بالمدينة المنورة، برنامجه العلمي بندوتين تناولتا الإرث التاريخي والثقافي للنخيل.

وجاءت الندوة الأولى بعنوان «النخيل بين يثرب والمدينة»، قدمها الباحث والخبير في تاريخ ومعالم السيرة النبوية عز الدين محمد المسكي، واستعرض خلالها دور النخيل في يثرب من حيث الزمان والمكان، إضافة إلى أثر تمر المدينة في البقاء والنماء.

فيما حملت الندوة الثانية عنوان «النخل في التراث»، قدمها الباحث في التراث ورئيس نادي تاريخ المدينة المنورة عدنان العمري، وركزت محاورها على حضور النخيل في القرآن الكريم والسنة النبوية والحياة الاجتماعية، إلى جانب رمزيته العميقة في الهوية الثقافية.

يذكر أن الندوتين أقيمتا في مدينة الغذاء بالمدينة المنورة، لتختتم بهما سلسلة الندوات والجلسات الحوارية التي شهدها الملتقى منذ انطلاقه في التاسع من سبتمبر الحالي.