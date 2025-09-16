شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة الملك خالد تعلن عن الفائزين ببرنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك خالد عن فوز 15 منظمة غير ربحية ببرنامج «أهالينا للاستثمار الاجتماعي» في دورته العاشرة، بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي، وذلك خلال حفل أقيم أمس في مقر مؤسسة الملك خالد في العاصمة الرياض.

وأكدت المديرة العامة ببرنامج الاستثمار الاجتماعي نادين حساسيان، أن أثر هذه المنح لا يقتصر على المستفيد المباشر فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة، مبينة أن مؤسسة الملك خالد تولي اهتماما خاص، بتمكين الفئات المستهدفة، من خلال منحهم فرصا عادلة للنهوض بقدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، ويعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

بدورها أشارت نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة الاستدامة في البنك الأهلي السعودي بسمة الجوهري، إلى أن برنامج «أهالينا للاستثمار الاجتماعي» يعد منصة تسعى إلى فتح الآفاق للمستفيدين، فضلا عن رفع جودة الخدمات التنموية المقدمة لهم.

وشملت الدورة العاشرة للبرنامج، المنظمات من جميع مناطق المملكة، حيث تم اختيار المنظمات الممنوحة، بعد اجتيازهم لمرحلة المراجعة والفرز والتقييم، بمعايير محددة، بالإضافة إلى الأثر الذي سيحققه المشروع على المستفيدين، وتمكين نحو 600 مستفيد من المنظمات الفائزة.