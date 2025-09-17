شكرا لقرائتكم خبر مدير تقني مكة وعميد تقنية الطائف يكرمان عسيري وسليم نظير جهودهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس / حسين بن علي البحيري رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية التقنية بالطائف المهندس محمد بن علي عسيري والدكتور / حمدي محمد سليم طبيب الوحدة الصحية بالكلية بشهادات شكر وتقدير من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة ، وذلك نظير جهودهما في حصول الكلية على شهادة الامتثال التي منحتها هيئة الهلال الأحمر السعودي ضمن مبادرة ( معاذ ) .

كما قدم عميد الكلية التقنية بالطائف الأستاذ / خالد بن سعيد الغامدي درعين تقديرين لهما نظير تلك الجهود .

من جهته عبر المهندس محمد والدكتور حمدي عن عظيم شكرهما وتقديرهما على هذا التكريم الذي سيكون وسام فخر واعتزاز في مسيرتهما العلمية والعملية .

من جهته أشار عميد الكلية التقنية بالطائف أن الكلية ممثلة في وحدة الصحة والسلامة المهنية كان لها السبق كأول جهة على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن أوائل الجهات التي تفعل مبادرة مشروع معاذ وتحصل على شهادة الامتثال الممنوحة من هيئة الهلال الأحمر السعودي .

من جهته أوضح رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية أن هذه التجربة الريادية التي انطلقت من الطائف شكلت نموذجا متميزا حيث تم تعميمها على جميع منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة لتصبح مرجعا وطنيا في تعزيز ثقافة السلامة الإسعافية وبناء بيئة تدريبية آمنة قادرة على الاستجابة الفعالة الطواريء .