عبدالله الوليعي ومدّ الجسور بين الثقافات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الترجمة ليست مجرد نقل كلماتٍ من لغةٍ إلى أخرى، بل هي فعلٌ حضاري يعيد صياغة المعارف لتصبح مُتاحةً لشعوبٍ جديدة، وجسرٌ يصل بين العقول والثقافات عبر الزمان والمكان. ومن هذا الجسر، برزت أسماءٌ صنعت للمعرفة طريقاً ممتداً، يأتي في مقدمتها الدكتور عبدالله بن ناصر الوليعي، الذي كرّس حياته للبحث والترجمة والإبداع العلمي.

ولِأنَّ الترجمةَ مشروعٌ وطني وثقافي بامتياز، فقد كان من الطبيعي أن يتوَّج الدكتور عبدالله الوليعي بجائزة الترجمة ضمن مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الخامسة لعام 2025، تكريماً لجهوده وإنجازاته التي جعلت منه واحداً من أبرز المترجمين والباحثين في المملكة والعالم العربي.

وُلد الدكتور عبدالله الوليعي عام 1954م في محافظة الشماسية بمنطقة القصيم، ليبدأ من هناك رحلة علمية امتدت لعقود، حصل على البكالوريوس في الجغرافيا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1395هـ، ثم واصل دراساتِه العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نال درجة الماجستير في الجغرافيا الطبيعية من جامعة أوهايو عام 1981م، ثم الدكتوراه في بيئة المناطق الجافة من جامعة كاليفورنيا (ريفرسايد) عام 1985م. ومع عودته إلى المملكة، التحق بجامعة الملك سعود ليصبح أستاذاً للجغرافيا، جامعاً بين البحث الأكاديمي والإنتاج المعرفي في الجغرافيا والتاريخ والترجمة.

إسهامات الدكتور الوليعي في مجال الترجمة شكّلت علامةً فارقة في المكتبة العربية، إذ نقلَ إلى العربية عشراتِ الكتب المرجعية، أبرزها ترجمته الموسوعية لكتاب "معجم البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية والعراق وجنوبي الأردن وسيناء"، الذي صدر في اثني عشر مجلداً، وهو عملٌ رائد أتاح للباحثين العرب مادةً علمية غنية بمعلوماتٍ تاريخية وجغرافية دقيقة. وإلى جانب ذلك، أصدر العديد من المؤلفات والدراسات التي رسّخت مكانتَه كأحد أبرز المترجمين والباحثين العرب في الجغرافيا.

ولم تَمُرَّ هذه الإنجازاتُ دون تكريم؛ فقد نال الدكتور الوليعي وسام الملك سلمان بن عبد العزيز من الدرجة الثالثة عام 2019، كما حصل على جائزة الإبداع الجغرافي من اتحاد الجغرافيين العرب عام 2003، وجائزة الأعلام والمفكرين الجغرافيين السعوديين من جامعة الملك سعود عام 2018، بالإضافة إلى تكريمه في ثلوثية المشوح عام 2019. وفي عام 2023، تُوِّج بــ جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تقديراً لدوره في الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

جائزة الترجمة التي تمنحها وزارة الثقافة ضمن مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية تضيف إلى رصيد الدكتور الوليعي وساماً جديداً، وتؤكد على أهمية الترجمة كأداةٍ للتقارب الحضاري، ووسيلةٍ لتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين المملكة والعالم، فهي لا تحتفي بمجهودٍ فردي فحسب، بل تُرسّخ قيمة المترجم بوصفه جسراً يربط بين الحضارات وينقل المعارف عبر اللغات.

لذا يُجسّد تكريمُ الدكتور عبدالله الوليعي رؤيةَ وزارة الثقافة في مبادرتها النوعية للاحتفاء بالمبدعين والمثقفين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الترجمة التي تُعَدُّ واحدةً من أهم أدوات بناء المعرفة وتعزيز الحضور الثقافي السعودي عالمياً. ومع هذا الفوز، يظل الدكتور الوليعي مثالاً للعالِم الذي سخّر حياته للبحث والترجمة وخدمة المعرفة، وشاهداً على أن الترجمة ليست مجرد نقل نصوص، بل مشروعٌ ثقافي شامل يثري الحاضر ويمتد أثرُهُ إلى الأجيال المقبلة.