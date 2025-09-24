اقتحام مسجد الأقصى بواسطة عشرات المستوطنين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اقتحم العديد من المستوطنين المسجد الأقصى في القدس المحتلة اليوم، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. تم عرقلة وصول الزوار والمصلين إلى المسجد الأقصى بسبب وجود المستوطنين داخله.

في سياق متصل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم فتاة، خلال حملات دهم وتفتيش واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وقد تم تحويل عدد من المنازل في مدينة سلفيت إلى ثكنات عسكرية.

هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، وتعكس الاستفزازات المتكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وأماكن عبادتهم. تبقى المنطقة على وشك المزيد من التوترات والصراعات في ظل عدم وجود حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.