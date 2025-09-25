تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع الأمم المتحدة برنامجًا لتعزيز الأمن المائي في سوريا والسودان حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في كلٍّ من سوريا والسودان، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مشروعات مائية في سوريا

يتضمن البرنامج إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في مدينة المليحة بريف دمشق، عبر ترميم أبراج المياه المركزية، وإعادة بناء برج منهار، وتأهيل آخر متضرر جزئيًا، إضافة إلى استبدال الأنابيب الأساسية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات نحو 70 ألف شخص، بينهم العائدون والمجتمعات المضيفة والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة، مع زيادة ساعات توفر المياه بمقدار 60 ساعة أسبوعيًا، وتقليل الاعتماد على الصهاريج بنسبة 40%.

تحسين إمدادات المياه في السودان

وفي ولاية الجزيرة السودانية، يركز البرنامج على توفير مياه شرب آمنة لأكثر من 200 ألف مستفيد في مناطق الكاملين، الحصاحيصا، جنوب الجزيرة، مدني الكبرى وأم القرى. وتشمل التدخلات حفر 15 بئرًا جديدة مزودة بخزانات مرتفعة ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب إعادة تأهيل 40 بئرًا قائمة، وتركيب 30 وحدة شمسية لدعم استمرارية التشغيل. كما سيتم تدريب 40 فنيًا لضمان استدامة أنظمة المياه وتحسين جودتها على المدى الطويل.

شراكة إنسانية مستدامة

يمثل هذا التعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يرسخ دور المملكة العربية السعودية كداعمة رئيسية للعمل الإنساني والإغاثي عالميًا.