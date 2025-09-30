شكرا لقرائتكم خبر طيران الرياض وأكاديمية مهد يعلنان عن برنامج «مواهبنا تحلق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة، وأكاديمية مهد الرياضية ، اتفاقية تعاون تتضمن أكبر مبادرة وطنية، لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وفق استراتيجية تعزز التعاون في مجالات متعددة من تطوير الرياضة

وفي إطار هذه الاتفاقية، أطلق برنامج «مواهبنا تحلق»، وهي مبادرة تهدف إلى تسريع نمو قطاع الرياضة في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة، في مسار بناء منظومة رياضية متكاملة، تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في المجال الرياضي، من خلال الدمج بين محفظة طيران الرياض الواسعة، من الرعايات والشراكات العالمية، وخبرة أكاديمية مهد الرائدة والأولى من نوعها بالمملكة، في مجال اكتشاف وتطوير المواهب لصناعة جيل رياضي بطل.

ويهدف هذا التعاون إلى رسم مسارات مستدامة للمواهب والمدربين السعوديين، وتفعيل برامج لتبادل الخبرات والمعارف على المستوى الدولي، بما يعزز تكامل عناصر المنظومة الرياضية الوطنية ويرسخ مكانتها ضمن المشهد الرياضي العالمي.

ويعد برنامج «مواهبنا تحلق» إحدى المبادرات النوعية الهادفة التي تجمع بين التدريب الاحترافي عالي المستوى، والانفتاح الدولي والدعم المؤسسي، وسيقدم البرنامج منحا دراسية متكاملة لمواهب كرة القدم السعوديين للتدريب والدراسة في مركز أتلتيكو مدريد عالي الأداء، حيث تشمل التجربة تدريبات احترافية متقدمة، وتعليما أكاديميا متخصصا، ودعما غذائيا وطبيا، فضلا عن برامج للتبادل الثقافي، بما يوفر تجربة شاملة تعزز الجوانب الرياضية والشخصية للمشاركين.

كما يركز التعاون على تأهيل الكفاءات الوطنية في المجال التدريبي، عبر إتاحة فرص للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، واستضافة خبراء ومدربين دوليين في المملكة، إضافة إلى ابتعاث المدربين السعوديين، للاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، وإلى جانب ذلك، ستدعم طيران الرياض وأكاديمية مهد دوري شباب السعودية لكرة القدم، بما يعزز قاعدة المواهب الناشئة ويضمن استدامة نمو القطاع الرياضي المحلي.

وتجسد هذه الشراكة التزاما طويل الأمد، بترسيخ بنية تحتية رياضية متينة، والاستثمار في الفرص والمبادرات النوعية التي تدفع عجلة التطوير عبر تمكين الإنسان، وتطوير القدرات، وتعزيز التكامل مع أبرز المؤسسات الرياضية الدولية، كما ستتيح الاتفاقية الاستفادة من شبكة طيران الرياض العالمية مع كبرى الكيانات الرياضية، ومن ضمنها ليف جولف وأتلتيكو مدريد والكونكاكاف، بما يسهم في توسيع نطاق اندماج المملكة في المجتمع الرياضي العالمي.

وأكد نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال المؤسسي في طيران الرياض أسامة النويصر، أن هذه الشراكة تمثل نموذجا نوعيا لتفعيل رعايات طيران الرياض الدولية، بما يحقق قيمة مضافة للمملكة، من خلال تمكين المواهب الوطنية، وتشجيع تبادل المعرفة، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر تطورا للقطاع الرياضي، مبينا أنها تنسجم مع الرسالة الجوهرية المتمثلة في ربط المملكة بالعالم، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر مبادرات استراتيجية ذات أثر مستدام.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حماد، حرص أكاديمية مهد على توفير بيئة رياضية متكاملة، تمكن المواهب السعودية من النمو والتطور وفق أعلى المعايير العالمية، مفيدا بأن الاتفاقية تشكل نقطة تحول في مسار المواهب الشابة، وامتدادا لاستراتيجية الأكاديمية في تطوير المواهب، إذ تتيح الفرصة للمعايشة في أحد أكبر الأندية الأوروبية والاستفادة من المنظومات التدريبية والفنية المتقدمة، حيث ستشمل بناء الشخصية الرياضية المتكاملة وتعزيز مفاهيم الانضباط والاحتراف.

وتؤكد هذه الشراكة بين طيران الرياض وأكاديمية مهد رؤية مشتركة تستهدف ترسيخ موقع المملكة منارة عالمية للتميز الرياضي، عبر فتح آفاق جديدة، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الروابط المؤسسية مع أبرز الأندية والاتحادات الرياضية على مستوى العالم.