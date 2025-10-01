شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر «أمن المستقبل» يبحث التحديات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد اليوم الأول من فعاليات معرض «إنترسك السعودية 2025»، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، انعقاد مؤتمر أمن المستقبل الذي ناقش أبرز القضايا الأمنية المستجدة في ظل المتغيرات العالمية، بمشاركة خبراء ومسؤولين ومتخصصين من قطاعات متعددة.

وتناولت جلسات المؤتمر محاور متنوعة، من أبرزها: التعاون الأمني الإقليمي والدولي في ظل مناخ جيوسياسي متغير، وحماية الفعاليات الكبرى وإدارة التحديات الأمنية للفعاليات واسعة النطاق، إضافة إلى جلسة حول الأطر المتخصصة لحماية المشاريع الكبرى ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وأخرى ناقشت تعزيز المرونة الصناعية عبر أمن الطاقة والتعدين والتصنيع.

كما ناقش المؤتمر محاور أساسية حول التعاون بين الحكومة والمطورين والقطاع الخاص لرفع معايير الأمن الأساسية، ودمج الاعتبارات الأمنية في مسيرة النمو الصناعي، إلى جانب السياسات والتخطيط والتنفيذ، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأمن الصناعي بصفته محفزًا للمرونة الوطنية.

وتخللت أعمال المؤتمر عروض مرئية متخصصة، تناولت موضوعات مثل: التعاون الأمني الدولي بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات العالمية، ومواجهة الجريمة الالكترونية في عصر التقارب الرقمي، إضافة إلى عرض بعنوان: ما بعد كاميرات المراقبة والجدران النارية.. تصميم الأمن الوطني في عصر التهديدات الهجينة.