إطلاق المرحلة الأولية للمركبات ذاتية القيادة في شوارع الرياض لأول مرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن بدء المرحلة الأولية لتشغيل المركبات ذاتية القيادة للمرة الأولى على شوارع مدينة الرياض، ضمن مشروع تجريبي يهدف إلى تقييم الأداء التقني وضمان السلامة المرورية قبل التوسّع في التطبيق. المشروع يُعد إنجازًا تحوّليًا في رؤية المملكة نحو مدن ذكية مستقبلية. عبر موقع الخليج 365.

أهداف المرحلة التجريبية واختبار المركبات

تشتمل المرحلة الأولى على نشر عدد محدود من المركبات ذاتية القيادة ضمن مناطق محددة بالرياض، مع الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتنسيق مع الجهات المرورية. وتهدف التجربة إلى اختبار الأنظمة التقنية داخل بيئة حضرية، وجمع البيانات عن التفاعل مع المستخدمين والطرق، لضمان التشغيل الرسمي المستقبلي وفق أعلى معايير الجودة والتقنية.

تأثير التكنولوجيا على التنقل المستقبلي بالعاصمة

يمثل إطلاق المركبات ذاتية القيادة خطوة محورية نحو توفير حلول تنقل ذكية وتخفيض الازدحام المروري، مع إمكانية تقليل الاعتماد على السائق البشري في بعض الرحلات. كما سيساهم المشروع في دعم الابتكار التقني والاستثمارات المستقبلية في قطاع النقل الذكي، ويعد نموذجًا يُحتذى في إطار مشاريع المدن الذكية والطموح التقني للحكومة السعودية.