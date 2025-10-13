شكرا لقرائتكم خبر اختتام المرحلة الثانية من «مسرعة سحابة» في أمستردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المرحلة الثانية من «مسرعة سحابة»، إحدى مبادرات برنامج سحابة المعني بتطوير وتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع المياه، وذلك في مدينة أمستردام بمملكة هولندا، برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وبمشاركة من ممثلي منظومة المياه في كل من الشركة السعودية لشراكات المياه ومؤسسة سقاية الأهلية والمركز الوطني لكفاءة وترشيد الطاقة (مائي).

وتعد «مسرعة سحابة» الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة والمنظومات الريادية المختارة، وتهدف إلى تمكين ريادة الأعمال في قطاع المياه، عبر دعم وتطوير التقنيات المائية المبتكرة وتسريع نمو الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي.

وتشمل رحلة المسرعة 3 مراحل رئيسية تمتد على مدار 12 أسبوعا، تبدأ من مدينة الرياض مرورا بأمستردام وتختتم أعمالها مجددا في الرياض، ضمن برنامج مكثف يهدف إلى دعم وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع محليا وعالميا.

وشهدت المرحلة الثانية مشاركة 11 شركة ناشئة من 10 دول، تجاوزت الجولات الاستثمارية الأولية لها 126 مليون ريال سعودي، وتوقيع 15 مذكرة واتفاقية تعاون للشركات المشاركة، مما يعكس النمو المتسارع لمنظومة ريادة الأعمال في قطاع تقنيات المياه.

وخلال الزيارة، التقى نائب الوزير ممثلي صندوق بيورا تيرا للاستثمار الجريء المتخصص في قطاع المياه، وصندوق انتيرا كابيتال المتخصص في مجالات الاستدامة، وشركة جي اي اكوا المهتمة بقطاع المياه بالشرق الأوسط، حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى المشيطي مؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في المسرعة، وناقش معهم الفرص والممكنات لتسريع أعمالهم في المملكة وتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في السوق المحلي والعالمي.

ومن جانبه أكد المدير العام للإدارة العامة لريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي بن محمد السبهان، أن مثل هذه البرامج والزيارات تأتي ضمن جهود الوزارة في تمكين الشركات الناشئة ودعم نموها وتوسعها من خلال الاطلاع على أبرز بيئات ريادة الأعمال العالمية، ومناقشة مجالات التعاون والفرص الاستثمارية في تقنيات المياه المبتكرة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.