جامعة طيبة تبدأ التسجيل في بطولة الرياضات الالكترونية 2025

- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة طيبة بالمدينة المنورة التسجيل في بطولة الجامعة للرياضات الالكترونية 2025، التي تشمل مجموعة من أشهر الألعاب العالمية، وتستمر حتى يوم 18 أكتوبر 2025م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة طيبة بالمدينة المنورة التسجيل في بطولة الجامعة للرياضات الالكترونية 2025، التي تشمل مجموعة من أشهر الألعاب العالمية، وتستمر حتى يوم 18 أكتوبر 2025م. وتأتي البطولة برعاية واهتمام من رئيسة الجامعة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، امتدادا للدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة، لهذا القطاع الحيوي، الذي شهد في 2022م إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الالكترونية؛ بهدف بناء قطاع تنافسي عالمي مستدام وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

