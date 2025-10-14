شكرا لقرائتكم خبر تدشين مشروع «رمال» لأجهزة الكمبيوتر في مصانع «سامي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس التنفيذي لشركة سامي للالكترونيات المتقدمة، المهندس زياد بن حمود المسلم، مشروع «رمال» لصناعة أجهزة الكمبيوتر، بالشراكة مع شركتيHP وFoxconn، إذ يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو توطين الصناعات وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويشكل نقلة نوعية في الابتكار التقني والاستدامة ضمن قطاع التقنية.

ويأتي تدشين مشروع «رمال» ضمن جهود شركة «سامي» للالكترونيات المتقدمة لتطوير منظومة التصنيع الرقمي في المملكة، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاع التصنيع المحلي والتوطين، مع دمج التوجهات الحديثة في قطاع التقنية لتسريع النمو وتحقيق التنمية المستدامة، كما يبرز المشروع دور الشركة شريكا محوريا في دعم نمو قطاع التقنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال المهندس المسلم «إن تدشين مشروع «رمال» لصناعة أجهزة الكمبيوتر يمثل خطوة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق الريادة في صناعة التقنية المحلية، ويدعم توجهات المملكة العربية السعودية في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوطين التقنيات الحديثة»، معربا عن اعتزازه بالشراكة مع HP و Foxconn التي تسهم في نقل خبرات عالمية وتطوير القدرات الوطنية.

ويأتي هذا المشروع ليعزز موقع الشركة ركيزة استراتيجية في قطاع التصنيع؛ مما يؤكد التزامها الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة والابتكار التقني المحلي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على المعرفة والتقنية.