بدء فعاليات الشريك الأدبي بجمعية أدبي الطائف غدا الأربعاء 

وستقيم الجمعية أولى فعالياتها مساء غد الأربعاء بتدشين كتاب ( طارف وتليد ) للأديب الأستاذ / خالد القرشي ويدير اللقاء الأستاذ الشاعر / خالد قماش وذلك بمقر الجمعية بعد صلاة العشاء مباشرة .
أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف عطاالله الجعيد مشيرا إلى أن هذه الفعالية ستكون أول فعالية لمبادرة الشريك الأدبي بجمعية أدبي الطائف بعد اعتماد الجمعية ضمن مشروع الشريك الأدبي بهيئة الأدب والنشر والترجمة .
ووجه الجعيد شكره لفريق العمل بمبادرة الشريك الأدبي في الهيئة والجمعية على الجهود المبذولة لبدء هذا البرنامج الذي يهدف إلى إبراز الحركة الأدبية والثقافية في وطننا الغالي .
ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات بالطائف لحضور هذه الفعالية والحصول على نسخة من الكتاب الذي سيتم توقيعه من المؤلف بعد انتهاء حفل التدشين مباشرة .
