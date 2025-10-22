شكرا لقرائتكم خبر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُعلن عن فتح باب التقديم على جائزة المحتوى المحلي بنسختها الرابعة لعام 2025 م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التقديم لجائزة المحتوى المحلي بنسختها الرابعة تحت شعار "نحتفي بإسهامك" ، حيث تهدف الهيئة من خلال الجائزة إلى رفع الوعي بآليات المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الجهات المشاركة، وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي أسهمت في تمكين المحتوى المحلي.

وبينت الهيئة أن مرحلة التقديم ستبدأ من تاريخ 22 أكتوبر 2025م وتنتهي في 31 ديسمبر من العام ذاته ، حيث يمكن لمختلف الفئات المستهدفة بالجائزة بالتقديم عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

https://lcaward.lcgpa.gov.sa

وأوضح الأمين العام لجائزة المحتوى المحلي عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير؛ أن النسخة الرابعة من الجائزة تضم 5 محاور و6 مسارات، بمجموع 23 جائزة و5 شهادات تكريمية، كما تم التوسع في نطاق المشاركة، إذ تشهد هذه النسخة استحداث فئات مخصصة للقطاع غير الربحي يضم المؤسسات الأهلية، والجمعيات الأهلية.

وأكد الصغير ، أن جائزة المحتوى المحلي إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وجاءت كمنصة تحفيزية فعّالة لتشجيع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع غير الربحي، وحتى الأفراد، للمساهمة في رفع مستوى التزامهم بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي.

الجدير بالذكر أن جائزة المحتوى المحلي منذ انطلاقتها حققت أثراً ملموساً في تحفيز منظومة الاقتصاد الوطني عبر مختلف القطاعات؛ حيث بلغ عدد الفائزين خلال النسخ الماضية 67 فائزاً، فيما وصل عدد المسجلين إلى أكثر من 1900، وعدد المتقدمين إلى قرابة 840 ، وهو ما يعكس مدى الوعي بأهمية المحتوى المحلي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني.