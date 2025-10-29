مجلس الوزراء: تأكيد الإدانة لموافقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستيطانية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجديد إدانة مجلس الوزراء لقرار الكنيست الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية

أصدر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بيانًا حصريًا في جلسة عقدت في الرياض يوم أمس، يدين فيه بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يهدفان لفرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية. وأكد المجلس دعمه لحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على حدود عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

في سياق آخر، عبر المجلس عن دعمه للجهود الدبلوماسية في حل النزاعات بشكل سلمي وتعزيز الأمن الدولي. ورحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، مؤكدًا على أهمية تحقيق سلام مستدام يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية، استعرض المجلس آخر التطورات في التعاون مع المنظمات الدولية. وأعلن عن استضافة المملكة لمنتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد في العام المقبل، مؤكدًا على دعمها للتجارة الدولية وتعزيز التعاون اللوجستي بين الدول.

وتطرق المجلس أيضًا إلى مجموعة من القرارات التي اتخذها، بما في ذلك تفويض التعاون مع الأردن في مجال الأمن النووي، وانضمام المملكة إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.

وفي ختام البيان الصحفي، أشاد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري بمبادرات ملتقى الصحة العالمي والاستثمارات التي تم الإعلان عنها. وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية والتحسن في الصادرات غير البترولية، وإطلاق مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في المملكة.

وفي ختام البيان، تمت الموافقة على عدد من الترقيات والتعديلات على النظام القائم.