اخبار السعوديه

خطوة بخطوة.. طريقك السريع لتأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

خطوة بخطوة.. طريقك السريع لتأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تابع الان خبر خطوة بخطوة.. طريقك السريع لتأشيرة الزيارة العائلية في حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شروط التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

– أن تكون صلاحية إقامة المقيم داخل المملكة سارية المفعول بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
– تُمنح تأشيرة الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى فقط، والتي تتضمن كل من الزوجة، الأبناء، الوالدين وفقًا للوائح المعمول بها.
– كتابة البيانات والمعلومات باللغة المطابقة لجواز السفر، مع التحقق من مطابقتها التامة للمستندات الرسمية.
– ينبغي للمتقدم أن يسدد الرسوم إلكترونيًا من خلال المنصات الرسمية، مع الحرص على تحديث البيانات في الوقت المحدد لتجنب رفض الطلب أو تعطيله.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

– ادخل على المنصة الرسمية إنجاز، التابعة لوزارة الخارجية السعودية.
– اختر تأشيرة زيارة عائلية للمقيمين من قائمة الخدمات بالصحفة الرئيسية.
– ادخل جميع البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة سواء بالشخص المقيم أو أفراد العائلة المراد استقدامهم، مع مراجعة البيانات بدقة والتحقق من إنها مطابقة لمعلومات جواز السفر.
– ادفع رسوم التأشيرة إلكترونيًا من خلال نظام السداد الحكومي لإتمام العملية بنجاح.
– اطبع استمارة الطلب بعد إتمام العملية ثم تابع الحالة بشكل دائم مستخدمًا رقم الطلب أو الإقامة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا