خطوة بخطوة.. طريقك السريع لتأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

شروط التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية
– أن تكون صلاحية إقامة المقيم داخل المملكة سارية المفعول بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
– تُمنح تأشيرة الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى فقط، والتي تتضمن كل من الزوجة، الأبناء، الوالدين وفقًا للوائح المعمول بها.
– كتابة البيانات والمعلومات باللغة المطابقة لجواز السفر، مع التحقق من مطابقتها التامة للمستندات الرسمية.
– ينبغي للمتقدم أن يسدد الرسوم إلكترونيًا من خلال المنصات الرسمية، مع الحرص على تحديث البيانات في الوقت المحدد لتجنب رفض الطلب أو تعطيله.
خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية
– ادخل على المنصة الرسمية إنجاز، التابعة لوزارة الخارجية السعودية.
– اختر تأشيرة زيارة عائلية للمقيمين من قائمة الخدمات بالصحفة الرئيسية.
– ادخل جميع البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة سواء بالشخص المقيم أو أفراد العائلة المراد استقدامهم، مع مراجعة البيانات بدقة والتحقق من إنها مطابقة لمعلومات جواز السفر.
– ادفع رسوم التأشيرة إلكترونيًا من خلال نظام السداد الحكومي لإتمام العملية بنجاح.
– اطبع استمارة الطلب بعد إتمام العملية ثم تابع الحالة بشكل دائم مستخدمًا رقم الطلب أو الإقامة.