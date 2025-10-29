تابع الان خبر خطوة بخطوة.. طريقك السريع لتأشيرة الزيارة العائلية في السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شروط التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

– أن تكون صلاحية إقامة المقيم داخل المملكة سارية المفعول بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

– تُمنح تأشيرة الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى فقط، والتي تتضمن كل من الزوجة، الأبناء، الوالدين وفقًا للوائح المعمول بها.

– كتابة البيانات والمعلومات باللغة المطابقة لجواز السفر، مع التحقق من مطابقتها التامة للمستندات الرسمية.

– ينبغي للمتقدم أن يسدد الرسوم إلكترونيًا من خلال المنصات الرسمية، مع الحرص على تحديث البيانات في الوقت المحدد لتجنب رفض الطلب أو تعطيله.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

– ادخل على المنصة الرسمية إنجاز، التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

– اختر تأشيرة زيارة عائلية للمقيمين من قائمة الخدمات بالصحفة الرئيسية.

– ادخل جميع البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة سواء بالشخص المقيم أو أفراد العائلة المراد استقدامهم، مع مراجعة البيانات بدقة والتحقق من إنها مطابقة لمعلومات جواز السفر.

– ادفع رسوم التأشيرة إلكترونيًا من خلال نظام السداد الحكومي لإتمام العملية بنجاح.

– اطبع استمارة الطلب بعد إتمام العملية ثم تابع الحالة بشكل دائم مستخدمًا رقم الطلب أو الإقامة.