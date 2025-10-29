خطوات وشروط التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية والأصدقاء إلى السعودية إلكترونياً

موقع الخليج 365: أطلقت المملكة النسخة التجريبية الجديدة من منصة التأشيرات الرسمية KSA Visa، التي تتيح للراغبين في زيارة المملكة تقديم طلب تأشيرة زيارة إلكترونية للعائلة والأصدقاء بسهولة.

وتُتيح هذه التأشيرة للزوار زيارة أقاربهم أو أصدقائهم المقيمين في السعودية، مع إمكانية المشاركة في الفعاليات السياحية وأداء مناسك العمرة خارج موسم الحج، ما يجعلها من أكثر أنواع التأشيرات المرغوبة لدى المقيمين وأسرهم.

-خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن للراغبين في زيارة أقاربهم أو أصدقائهم داخل المملكة التقديم عبر منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية باتباع الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول إلى المنصة عبر حساب الأفراد أو خدمة النفاذ الوطني الموحد:

https://visa.mofa.gov.sa/home/index



2-اختيار خدمة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيم.

3-تعبئة البيانات الشخصية بدقة (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، المهنة، العنوان).

4-إدخال بيانات الزائرين والغرض من الزيارة، ثم إضافة المطلوبين للزيارة.

5-تصديق الطلب عبر حساب الكفيل أو جهة العمل في منصة الغرفة التجارية.

6-سداد الرسوم إلكترونياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

-شروط الحصول على تأشيرة زيارة السعودية

1-أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

2-أن تكون مهنة المقيم ضمن المهن المسموح لها بتقديم طلب الزيارة.

3-تقديم جواز سفر سارٍ لمدة 6 أشهر على الأقل.

4-أن يكون الزوار من الأقارب من الدرجة الأولى (الوالدان، الزوجة، الأبناء، الأجداد أو الأصهار).

5-سداد الرسوم الحكومية في الوقت المحدد.