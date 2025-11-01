هل أسعار العقارات انخفضت في الفترة الأخيرة؟.. بالفيديو: خبير عقاري يجيب

موقع الخليج 365: قال الخبير العقاري أحمد الفقيه إن الصفقات هي الأساس في معرفة هبوط أو صعود أسعار العقار.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "جميع عوامل القرارات تصب في عنصر مهم جدًا وهو الأرض، فلا يمكن تطوير مبنى أو مسجد أو سوق أو مكاتب أو غيرها إلا على أرض، وبالتالي جاءت القرارات اليوم في مكانها الصحيح".

وتابع: "عندما نتحدث عن التوازن، فيجب أن يكون عنصر الأرض له سعر منطقي كما هو عالميًا، واليوم عندما نقول إن العقار صعد أو نزل، فإن ذلك يعتمد على التنفيذ أي الصفقات المنفذة، وليس على الحالة النفسية أو ما يُقال في مجالس الناس".