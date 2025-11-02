بالفيديو.. مستشار مالي يكشف كيف يمكن لمن ليس لديه أموال الاستثمار في صناديق الأسهم

موقع الخليج 365: قال المستشار المالي سلطان المضحي، إنه يمكن لمن ليس لديه أموال للاستثمار أن يقترض ويستثمر بأموال القرض في صناديق الأسهم.

عوائد أسواق المال

وأوضح خلال لقائه في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية: "لو أخذنا متوسط عوائد أسواق المال على مدى 50 عامًا، نجد أن نسب النمو فيها تبلغ في المتوسط 14% سنويًا".

شراء أسهم

وتابع: "حتى لو لم تكن تملك أي خلفية عن الاستثمار، كل ما عليك هو شراء أسهم في صناديق المؤشرات من خلال قرضٍ وتركها"، مشيرًا إلى أن القرض لا يسلب الحرية المالية.

التوفير من الراتب

وأضاف: "في هذا الزمن، ومع كثرة الكماليات، نادرٌ جدًا من يستطيع أن يوفر من راتبه، فمتوسط الرواتب نحو 8 أو 9 آلاف ريال، ومن الصعب الادخار، وإذا وفر الشخص 2000 ريال شهريًا، فسيحصل في نهاية العام على مبلغ بسيط".

حجم الخيارات والعوائد

واختتم قائلًا: "لو أن الناس يعرفون حجم الخيارات المتاحة والفوائد والعوائد التي يمكن أن تأتيهم من الاستثمارات، لتسابقوا إلى البنوك ودخلوا عالم الاستثمار".