بالفيديو.. أول تعليق لطبيب استشاري على تورم وانتفاخ وجه المودل دانا الشهري بعد إجرائها عملية تجميل فاشلة

موقع الخليج 365: كشف استشاري الجلدية والتجميل ظافر الحافظ، سبب المضاعفات التي تعرضت لها المودل دانا الشهري بعد إجرائها عملية تجميل فاشلة.

الحقن بأكثر من مادة

وقال خلال مقطع فيديو: "وفقًا لصورة أظهرت المواد التي حُقنت بها، يتضح أنه تم استخدام أكثر من مادة، منها محفز الكولاجين ومواد أخرى للنضارة، وجميعها حُقنت في نفس الجلسة، وفي الغالب أدى ذلك إلى ردة فعل تحسسية قوية من الجسم نتج عنها الانتفاخ".

معالجة المشكلة

وأضاف: "يمكن معالجة المشكلة بسرعة، وكان من المفترض عند حقن المواد أن يتم ذلك وفق طريقة مدروسة، مع اختيار المواد التي يمكن حقنها مع بعضها".

والجدير بالذكر، نشرت المودل دانا الشهري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ، صورًا تُظهر تشوّه وجهها بشكل واضح، نتيجة عملية تجميل وصفتها بـ"الفاشلة"، أدت إلى تغيّر ملامحها بالكامل.