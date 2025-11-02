اخبار السعوديه

"ترامب" يهدد دولة إفريقية كبيرة بالحرب: إذا هاجمنا فسيكون سريعا ووحشيا!

0 نشر
0 تبليغ

"ترامب" يهدد دولة إفريقية كبيرة بالحرب: إذا هاجمنا فسيكون سريعا ووحشيا!

موقع الخليج 365: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة النيجيرية من الاستمرار في السماح بقتل المسيحيين.

المساعدات والمعونات

وقال في منشور له عبر منصة "truth": الولايات المتحدة الأمريكية قد توقف فورًا جميع المساعدات والمعونات لنيجيريا، وقد نتوجه إلى ذلك البلد المدان الآن، "بقوة"، للقضاء تمامًا على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة.

وزارة الحرب

وأضاف: أُصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، إذا هاجمنا، فسيكون سريعًا ووحشيًا ولطيفًا، تمامًا كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا الأعزاء!

الحكومة النيجيرية

واختتم: تحذير، على الحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة!

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا