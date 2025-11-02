"ترامب" يهدد دولة إفريقية كبيرة بالحرب: إذا هاجمنا فسيكون سريعا ووحشيا!

موقع الخليج 365: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة النيجيرية من الاستمرار في السماح بقتل المسيحيين.

المساعدات والمعونات

وقال في منشور له عبر منصة "truth": الولايات المتحدة الأمريكية قد توقف فورًا جميع المساعدات والمعونات لنيجيريا، وقد نتوجه إلى ذلك البلد المدان الآن، "بقوة"، للقضاء تمامًا على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة.

وزارة الحرب

وأضاف: أُصدر تعليماتي لوزارة الحرب للاستعداد لأي عمل محتمل، إذا هاجمنا، فسيكون سريعًا ووحشيًا ولطيفًا، تمامًا كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا الأعزاء!

الحكومة النيجيرية

واختتم: تحذير، على الحكومة النيجيرية أن تتحرك بسرعة!