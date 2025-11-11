مواجهة ودية بين تونس والأخضر في الإمارات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يستعد المنتخب الوطني تحت 23 عامًا لخوض أولى مبارياته في الدورة الدولية الودية بالإمارات، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يواجه “الأخضر” منتخب تونس في المباراة التي ستقام على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وفي سياق التحضيرات، أجرى لاعبو المنتخب حصة تدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد. وقد تضمنت التدريبات تمارين لياقية تلاها تدريبات تكتيكية، واختتمت بمناورة على مساحة الملعب.

يذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يشارك في بطولة كأس آسيا 2026 ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة فرصة للمنتخب لاختبار قوته واستعداده قبل المشاركة في البطولة الكبيرة في المملكة.