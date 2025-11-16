شكرا لقرائتكم خبر «إنفاذ» يشرف على 75 مزادا عقاريا تضم 886 عقارا في مختلف مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 75 مزادا علنيا ما بين حضوري والكتروني، لتصفية وبيع 886 عقارا متنوعا في عدد من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 30 نوفمبر 2025م.

وتأتي منطقة الرياض في صدارة المناطق بعدد 21 مزادا لبيع 192 عقارا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ16 مزادا تشمل 263 عقارا، ثم منطقة القصيم بـ6 مزادات تضم 125 عقارا، تليها المنطقة الشرقية بـ11 مزادا تشمل 91 عقارا، فيما يقام في المدينة المنورة 5 مزادات لعرض 39 عقارا.

وتقام مزادات في مناطق عسير 4 مزادات لعرض 56 عقارا، وحائل 3 مزادات لعرض 37 عقارا، وجازان 3 مزادات لعرض 36 عقارا، إضافة إلى مزاد واحد في كل من تبوك 4 عقارات، ونجران 8 عقارات، والجوف 6 عقارات، والحدود الشمالية 17 عقارا، وأخيرا الباحة 12 عقارا عبر مزادين.

وأكد «إنفاذ» أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الالكتروني الرسمي https://infath.gov.sa/.