شكرا لقرائتكم خبر حضور جماهيري كبير في أولى ليالي «أيام الثقافة المصرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في حديقة السويدي بمدينة الرياض فعاليات «أيام الثقافة ‏المصرية»، ضمن مبادرة «انسجام عالمي 2» إحدى مبادرات برنامج جودة ‏الحياة المنبثق عن رؤية المملكة 2030، وذلك بتنظيم من وزارة الإعلام ‏وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.‏

وشهدت الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام حضورا جماهيريا كبيرا ‏من أبناء الجالية المصرية إلى جانب المواطنين والمقيمين من مختلف ‏الجنسيات، الذين توافدوا للاستمتاع بالأنشطة المتنوعة، والتعرف على ‏مكونات الثقافة المصرية، وتذوق فنونها الشعبية والمعاصرة، في أجواء احتفالية نابضة بالحيوية أضفت على حديقة السويدي طابعا مميزا يعكس روح التعدد والتقارب الثقافي.

وحفلت فعاليات «أيام الثقافة المصرية» في يومها الأول ببرنامج متنوع من العروض ‏الفنية والأنشطة التفاعلية، التي استهلت بفقرة ترحيبية قدمها المذيعان آدم الشامي وريما كركي، رحبا خلالها بالجمهور، وعرفا بجدول ‏العروض، إيذانا بانطلاق ليلة مصرية غنية بالفنون والتراث.

واستمتع الزوار بعروض السيرك التفاعلي التي قدم خلالها الفريق مجموعة من الحركات البهلوانية المثيرة، في أجواء جذبت الكبار والصغار، وأضفت ‏عنصر الدهشة والمتعة، إضافة إلى الفقرات الفنية والموسيقية، التي أضفت طابعا شبابيا وحيويا على الأمسية، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع.‏

وتعد الفعالية إحدى المحطات الثقافية التي تستضيفها حديقة السويدي ‏ضمن سلسلة تشمل 14 ثقافة عالمية، بهدف ‏ترسيخ التفاهم الإنساني ‏وتعزيز التبادل الثقافي تحت مظلة برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق ‏رؤية المملكة ‏‏2030‏.