شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تستعرض مشاريعها التنموية والمستقبلية في «سيتي سكيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أمانة العاصمة المقدسة في معرض «سيتي سكيب العالمي»، بنسخته الثالثة، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025 في العاصمة الرياض، تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية»؛ بهدف إبراز جهودها التنموية، واستعراض مشاريعها الحالية والمستقبلية أمام المستثمرين ورواد الأعمال والجهات ذات العلاقة.

وتتضمن المشاركة استعراض عددٍ من المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية، من أبرزها مشروع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع)، وجسر النوارية على طريق المدينة المنورة، وجسر تقاطع جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، إضافة إلى مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية مثل: شارعي وادي البرود، والقادسية بالشرائع، وطريق العكيشية، وطريق الليث، وطريق الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب مشاريع تطوير الحدائق العامة وممرات المشاة والساحات والملاعب، ومبادرات تحسين المشهد الحضري في المنطقة المركزية.

وتستعرض الأمانة بجناحها في معرض «سيتي سكيب العالمي» حزمة من المشاريع المستقبلية التي تندرج ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الحركة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وتشمل: مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) مع شارع عبدالقادر كوشك، ومشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) مع مخطط العسيلة، ومشروع تجميل تقاطع محور الأمير محمد بن سلمان مع الطريق الدائري الثالث، ومشروع تجميل تقاطع طريق المدينة المنورة مع الطريق الدائري الثالث، ومشروع تجميل تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق المدينة المنورة، ومشروع أنسنة شارع الأندلس، ومشروع ممشى جادة الحمراء، ومشروع تطوير مخطط العسيلة ومخططات ولي العهد، ومشروع الحدائق في بطحاء قريش ومخططات ولي العهد، ومشروع جسور المشاة ومجمعات دورات المياه العامة، ومشروع مدينة معالجة النفايات بمكة المكرمة، ومشروع المحطات الانتقالية في العزيزية والمعيصم وعرفات.

وأفادت الأمانة بأن مشاركتها في هذا الحدث العالمي تأتي تعزيزا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعما لجهود جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت أن هذه المشاركة تبرز مكانة العاصمة المقدسة باعتبارها وجهة استثمارية واعدة، تمكن المستثمرين من الاطلاع على المشاريع النوعية والفرص المتاحة التي تدعم التنمية الاقتصادية والسياحية، وترسخ موقع مكة المكرمة بوصفها مدينة عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة.

ودعت الأمانة الزوار والمهتمين ورواد الأعمال إلى زيارة جناحها في المعرض للتعرّف على مشاريعها التنموية ومبادراتها الاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة المقدسة.