شكرا لقرائتكم خبر «سيتي سكيب» يواصل إطلاقات عقارية جديدة ويستعرض ملامح مستقبل الحياة الحضرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل معرض سيتي سكيب العالمي 2025 أعماله في الرياض، إذ شهد اليوم الثاني استمرار الإطلاقات الاستثمارية وتنامي الحوارات المتخصصة حول توجهات التطوير الحضري ومستقبل الحياة الحضرية.

وتناولت جلسات اليومين الأول والثاني دور المشاريع الوطنية الكبرى والاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز قطاع العقار، وشارك في جلسة مخصصة لهذه المحاور كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية لؤي الناهض، والرئيس التنفيذي لشركة NHC محمد بن صالح البطي، والمؤسس والشريك الإداري في King Street Capital Management براين هيغنز، واستعرض المتحدثون تنامي اهتمام الأسواق العالمية بالقطاع العقاري السعودي، وظهور فرص جديدة في قطاعات مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وفي إطار مواصلة النقاشات حول مستقبل المدن السعودية، عقدت جلسة حوارية تناولت الحياة الحضرية في المناطق الكبرى، بمشاركة أمين محافظة جدة صالح التركي، وأمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، وأمين منطقة عسير عبدالله مهدي الجالي، وبمشاركة المدير الإقليمي لشركة JLL في المملكة سعود السليماني، واستعرض المشاركون جهود الأمانات في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، ومعالجة المشاريع المتعثرة، ووضع مخططات حضرية تتوافق مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.

وفي سياق متصل، تناولت جلسة متخصصة بالتحول الحضري دور الفعاليات الكبرى في دعم التنمية العمرانية، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، والرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد الجهني، ورئيسة المجلس الوطني الإيطالي للسياحة وأليسندرا بريانت، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـSwiss-Belhotel International، غافين إم فول، وأكد المشاركون أهمية التخطيط طويل المدى وبناء منظومة عمرانية قادرة على الاستفادة من الحركة السياحية العالمية وتجارب المدن الدولية.

وشهد المعرض جلسة حوارية تناولت مستقبل التخطيط الحضري في المملكة، شارك فيها الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة روشن أسامة قباني، والرئيس التنفيذي لمجموعة Bjarke Ingels شيلا ميني سوغارد، وتطرق النقاش إلى آفاق التطوير العمراني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل العمودي، وأهمية المرونة والاستدامة ومشاركة الشباب في تشكيل مدن المستقبل.

وفي جانب آخر، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو التقدم المتسارع في تطوير الوجهات السعودية الكبرى، مشيرا إلى جاهزية 10 منتجعات للتشغيل، وافتتاح 17 منتجعا إضافيا خلال العام المقبل، مؤكدا التزام الشركة بالاستدامة وتطوير وجهات تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.

وعلى مستوى الإعلانات الاستثمارية شهد المعرض خلال اليومين الأولين صفقات عقارية بقيمة 43 مليار دولار، بما يعكس النمو المتواصل في المشاريع التنموية والعمرانية، فيما أعلنت مجموعة روشن عن مشروع تطويري جديد بقيمة 293 مليون دولار يضم أكثر من 700 وحدة سكنية، وأعلنت شركة البلاد المالية إطلاق صندوق «رؤية مكة» بقيمة 4.4 مليارات دولار لتطوير موقع بمساحة 686 ألف م2، إلى جانب صندوق «الفرص العقارية 2» لمشروع متعدد الاستخدامات في قرطبة بمساحة 229 ألف م2.

وأطلقت شركتا ALUPCO وآسيا للألمنيوم شراكة صناعية (سعودية صينية) بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء مصانع ألمنيوم مخصصة لاحتياجات المشاريع العقارية الكبرى، فيما أعلنت شركة الأول للاستثمار إطلاق صندوقين بقيمة 764 مليون دولار لتطوير مشاريع مكتبية وتطويرية في أحياء الصحافة والحمراء بمدينة الرياض.

وإلى جانب الإعلانات الاستثمارية يقدم المعرض عروضا خاصة للزوار تشمل خصومات واسترجاعا نقديا وخيارات تمويل عقاري بأقل من 3% داخل موقع الحدث، إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز تتجاوز 11 مليون ريال خلال أيام المعرض.

ويستمر معرض سيتي سكيب العالمي 2025 في الرياض حتى 20 نوفمبر، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين والخبراء، وبما يعكس الحراك العقاري المتنامي في المملكة ودوره في تشكيل ملامح الجيل القادم من المدن في المملكة.