معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية يطلق مسارات جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أم القرى، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة: مسار اللغات؛ ضمن برنامج: «رافد الحرمين»؛ بهدف إكساب العاملين وتأهيلهم للتعامل مع الواقع الميداني لرحلة الحج. ويقدم مسار اللغات برنامجا تدريبيا موسعا للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن بأكثر من 35 لغة عالمية؛ لتلبية تنوع الثقافات، واحتياجات ضيوف الرحمن. يذكر أن مبادرة رافد الحرمين تتمثل في تقديم 100,000 فرصة تدريبية للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص وغير الربحي، والمتطوعين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأفراد المجتمع المهتمين بتقديم الخدمات المختلفة في موسم الحج والعمرة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقديم خدمات مميزة.

