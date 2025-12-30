وزارة الموارد تجيب..كيفية إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور 1447 في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد تجيب..كيفية إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور 1447 في السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بتقديم أحد الخدمات الضرورية وهي خدمة إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور حيث تعتبر من أهم الخدمات التي قامت الوزارة بتقديمها ويمكن إتمام ذلك بصورة إلكترونية على أن يتم الإلتزام بكافة الضوابط والشروط المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية بالإضافة إلى تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، لذلك يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على كيفية إتمام الخطوات بالإضافة إلى الشروط اللازمة لإثبات السكن في السعودية.

إثبات السكن في الضمان الاجتماعي

يوجد العديد من الطرق المخصصة لإثبات السكن من خلال الضمان الاجتماعي المطور مع توافر الشروط المحددة أما بالنسبة لطرق الإثبات هي:

يمكن إثبات السكن الملك في حالة أن يكون المستفيد يمتلك السكن الخاص به حيث يمكن إثبات السكن عن طريق تقديم صك ملكية المنزل فقط.

ويمكن إثبات السكن الموروث عن طريق تقديم الوثائق والأوراق التي تمثل صك المنزل باسم المتوفى بالإضافة إلى صك حصر الإرث لإثبات أن المستفيد يمثل أحد الورثة.

يمكن إثبات سكن الإيجار وذلك عند تواجد المستفيد من الضمان الاجتماعي في سكن إيجار حيث يتوجب عليه تقديم عقد الإيجار بصورة يدوية أو بصورة إلكترونية ويتوجب أن يكون العقد معتمد من أحد المكاتب العقارية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يمكن إثبات المساكن العسكرية أو مساكن الطلاب أو أي سكن حكومي أو خيري والتي يكون الإقامة بها فقط للدراسة أو لغير ذلك حيث يجب أن يقوم المستفيد بتقديم خطاب من قبل الجهة المالكة للمكان حيث يتمكن من إثبات الإقامة فيه.

يمكن إثبات مساكن الغير وذلك عند تقديم صك المنزل باسم صاحبه بالإضافة إلى تقديم خطاب تعريف من قبل صاحب المنزل يكون مثبوت فيها إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي فيه.

كيفية إثبات السكن في الضمان الاجتماعي

