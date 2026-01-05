المرور يوضح الحد الأعلى لتصنيف المركبات بالحمل الخفيف

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - أصدرت إدارة المرور بعض القرارات اليوم الإثنين حول تصنيف المركبات ضمن النقل الخفيف أو مركبات النقل الثقيل.

وقد كشفت الإدارة العامة للمرور أن المركبات التي يتم تصنيفها ضمن النقل العام الخفيف لا تتجاوز حمولتها 3.5 طن.

وأكدت على أنه في حالة تجاوز الحمولة 3500 كيلو جرام يتم تصنيفها ضمن النقل العام الثقيل.

وأعلنت أنه لا بد من الالتزام بهذه القرارات حيث سيتم إصدار رخصة القيادة بناءً على ذلك.

ويكون أصحاب المركبات الخفيفة التي تحمل كحد أقصى 3.5 طن رخصة قيادة تختلف عن أصحاب النقل الثقيل الذي يتجاوز هذه الحمولة.

وأشارت إدارة المرور السعودية عن عقوبة من يحمل رخصة قيادة للمركبة لا تتناسب مع قدر الحمولة المطالب بها.

وقرر المرور أن تكون العقوبة هي غرامة تتراوح قيمتها كحد أدني 1000 ريال إلى 2000 ريال كحد أقصى.

وقد نبهت إدارة المرور على ضرورة الالتزام بقوانين المرور وعدم مخالفة نظام المرور حفاظا على سلامة قائد المركبة وعلى جميع المواطنين.