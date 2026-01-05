الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بالإفصاح عن صرف رواتب الإعانة في موعد محدد كل شهر، لذا يوجد العديد من مستفيدي الإعانة بالتساؤل عن التاهيل الشامل متى ينزل 1447 بعد القبول، لذلك سوف نقوم عبر جريدة لحظات نيوز بتوضيح موعد نزول الاعانة.

التاهيل الشامل متى ينزل 1447 بعد القبول

يعتبر برنامج التأهيل الشامل من أحد برامج الإعانة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد ذوي الإعاقة والذين لا يقدرون على مبالغ العلاج.

قامت هيئة التأهيل الشامل بالإفصاح عن موعد صرف الإعانة وهي تكون يوم 26 من كل شهر ميلادي، أو يوم 20 من كل شهر هجري وإذا كان هذا اليوم يوم إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية تكون خدمة صرف الإعانة يوم 28 من كل شهر ميلادي.

طريقة الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية العقارية بإقامة خدمة الاستعلام، لمعرفة كيفية الاستعلام برجاء اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” من هنا “.

اضغط على خدمات الوزارة.

انقر على أيقونة دليل الخدمات من القائمة.

حدد التنمية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

اكتب رقم المستفيد.

ادخل رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

اختر الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

اكتب الرمز المرئي في الصفحة.

انقر على العرض.

شروط الحصول على التأهيل الشامل

قد تم تحديد شروط الحصول على التأهيل الشامل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي:

يجب ألا يتجاوز سن المستفيد 45 عامًا من وقت الإصابة.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

يتطلب تقييم حالة المتقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

يجب أن تكون الإعاقة التي يعاني منها المتقدم تستدعي دعمًا ماليًا من البرنامج.

يجب على الفرد تقديم طلب للاستفادة من خدمة الإيواء التي تقدمها الوزارة.

يجب ألا يكون المتقدم قد قضى أكثر من ستة أشهر في مراكز الصحة والتأهيل.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية.

يجب التأكد من توفر جميع الأوراق والمستندات التي تثبت وجود الإعاقة قبل السن المحدد.

يجب ألا يتجاوز راتب المستفيد مبلغ 4000 ريال سعودي.

طرق التواصل مع التأهيل الشامل

قامت هيئة التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية بتخصيص بعض وسائل التواصل وهذه الوسائل تتمثل في الآتي:

الرقم المجاني الموحد لبرنامج التأهيل الشامل 19911

البريد الإلكتروني: إرسال عبر البريد الإلكتروني

خدمة العملاء عن طريق تطبيق تويتر ” من هنا “.

قد قمنا بالتعرف على التأهيل الشامل متى ينزل بعد القبول، وقمنا أيضًا بتوضيح طريقة الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل، وأيضًا شروط الحصول عليها وطرق التواصل مع التأهيل الشامل.