الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - خطوات التقديم علي طلب مساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية والشروط المطلوبة والطريقة

مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية هي مؤسسة خيرية سعودية تأسست عام 2026، وتسعى إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين في المملكة العربية السعودية. وتقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من المساعدات، بما في ذلك المساعدات المالية، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها.

خطوات التقديم علي طلب مساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية والشروط المطلوبة والطريقة

نموذج طلب تأجيل قسط البنك الراجحي 1447 وطريقة تقديم الطلب

شروط طلب مساعدة

الشروط المطلوبة للتقديم على مساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة من المؤسسة، وهي: الأرامل وأطفالهن. المطلقات اللاتي لا عائل لهن. الغارمين والغارمات. ذوي الاحتياجات الخاصة. الأسر المتعففة. المرضى المحتاجين للعلاج.



كيف اطلع صك الطلاق قديم من ناجز 1447 برقم الهويةتمويل كنف 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل.. تعرف على شروط وكيفية الحصول على التمويل بدون فوائد

التقديم على مساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ

الطريقةالتقديم على مساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية

يمكن التقديم على مساعدة من مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية من خلال إحدى الطرق التالية:

عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتعبئة نموذج الطلب.

يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتعبئة نموذج الطلب. عبر تطبيق “الخير”: يمكن تحميل تطبيق “الخير” على الهاتف الذكي وتعبئة نموذج الطلب.

يمكن تحميل تطبيق “الخير” على الهاتف الذكي وتعبئة نموذج الطلب. عبر الهاتف: يمكن الاتصال على الرقم 0550788777.

خطوات التقديم عبر الموقع الإلكتروني:

زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة. الضغط على زر “تقديم طلب مساعدة”. تعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على زر “إرسال الطلب”.

المستندات المطلوبة:

مدة دراسة الطلب

تقوم المؤسسة بدراسة الطلبات المقدمة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من صك الملكية (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة سكنية).

صورة من السجل التجاري (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة تجارية).

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة الوفاة (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة لأسرة يتيمة أو أرملة).

صورة من تقرير طبي (إذا كان الطلب يتعلق بمساعدة طبية).

التواصل مع المؤسسة

يمكن التواصل مع مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية من خلال إحدى الطرق التالية.

عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة والاطلاع على معلومات الاتصال.

يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة والاطلاع على معلومات الاتصال. عبر تطبيق “الخير”: يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال تطبيق “الخير”.

يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال تطبيق “الخير”. عبر الهاتف: يمكن الاتصال على الرقم 0550788777.

كيف اطلع رقم الحساب من رقم الايبان الراجحي 1447 في السعوديةمتى يفتح تقديم الأمن البيئي 1447 وما هي أماكن تعيين الأمن البيئي؟ خطوات التقديم والنتائج

تهدف مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ورفع المعاناة عنهم. وتقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من المساعدات، بما في ذلك المساعدات المالية، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها.