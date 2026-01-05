ما هي الخدمات المتاحة بوثيقة العمل الحر وشروطها والمستندات المطلوبة

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي الخدمات المتاحة بوثيقة العمل الحر وشروطها والمستندات المطلوبة

في إطار التعرف على إجابة السؤال القائل ما هي الخدمات المتاحة بوثيقة العمل الحر، يمكننا التعرف على واحدة من أهم الوسائل التي يتم توفيرها من خلال الجهات المسؤولة في المملكة لكي يتم العمل على تحسين الوسائل الخاصة بالمعيشة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على أهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال وثيقة العمل الحر.

يمكننا التعرف على الخدمات التي يمكن الحصول عليها بوثيقة العمل الحر من خلال النقاط التالية:

تعمل الشهادة على توفير العديد من الحلول الإلكترونية التي يتمكن من خلالها العمل على إتمام عمليات الدفع.

يمكن لحاملها الحصول على العديد من التخفيضات على العديد من المنتجات والخدمات المختلفة.

توفر الشهادة العديد من الخدمات التمويلية يمكن الحصول عليها من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

تعتبر الشهادة مستند رسمي يمكن إتمام به العديد من التعاقدات مع الجهات الحكومية المختلفة.

يتم الحصول عليها بسهولة دون دفع أي رسوم.

شروط الحصول على شهادة العمل الحر

لكي يتمكن المواطن من الحصول على شهادة العمل الحر، يمكن الحصول عليها من خلال الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون من العاملين في واحد من المجالات التي تدعمها الشهادة.

وجود حساب فعال عبر منصة أبشر لمن يرغب في الحصول على الشهادة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وألا يزيد عن 60 عام.

لا تطلب الشهادة التفرغ التام للحصول عليها.

خطوات الحصول على شهادة العمل الحر

إذا كنت ترغب في الحصول على شهادة العمل الحر، يجب عليك العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة العمل الحر بشكل مباشر “من هنا“. الدخول إلى خيار أصدر وثيقتك الآن. العمل على الحصول على الوثيقة من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك مع إتمام عملية التحقق المطلوبة. من خلال إتمام الخطوة السابقة، سوف تتمكن من الحصول على الشهادة ويمكنك طباعتها حسب الرغبة.

المهن المطلوبة لوثيقة العمل الحر

يمكنك العمل على الحصول على الوثيقة إذا كنت من العاملين في المهن التالية:

متخصص في هندسة الصوت.

متخصص خدع بصرية.

فني صيانة.

مدرب حيوانات.

مختبر جودة البرامج.

مبرمج.

مخطط أعمال.

مراجع ومحرر محتوى لغوي.

مدرس أو مترجم منزلي.

متخصص في الحملات التسويقية.

متخصص في التجميل.

مصمم مواقع إلكترونية.

مطور تطبيقات للجوال.

مبرمج.

خياط ومصمم أزياء.

معلق رياضي.

تعمل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على تحديث نظام سوق العمل السعودي، وذلك من خلال العمل على تطوير ذلك السوق، من خلال العمل على توفير العديد من المجالات المختلفة، من خلال شهادة العمل الحر للوصول إلى أفضل نتيجة.