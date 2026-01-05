تكلفة مغسلة سيارات 1447 في السعودية ومتوسط دخل مغسلة السيارات في الشهر

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - من خلال التعرف على تكلفة مغسلة سيارات 1447 في السعودية، يجدر بنا الإشارة إلى واحد من أنجح المشروعات التي يمكن أن يلجأ لها الكثيرين ممن يرغبون أن يكون لهم مشروعهم الخاص، حيث يمكننا القول إن ذلك المشروع يعتبر من المشروعات التي يمكن أن تحقق ربحًا كبيرًا، لذلك سوف نتمكن من خلال جريدة لحظات نيوز على التكلفة المحتملة لفتح مشروع مغسلة سيارات في المملكة العربية السعودية.

تكلفة مغسلة سيارات في السعودية

يمكننا القول، إن التكلفة الإجمالية لمشروع مغسلة السيارات تتكلف حوالي 21 ألف ريال سعودي، يمكننا التعرف عليها عبر الجدول التالي:

تكلفة الأداة المبلغ بالريال السعودي جهاز تعقيم 2250 جامات تلميع السيارات 1000 بعض معدات غسيل السيارات 2000 بعض خامات البيع 5000 عاملان 2400 فواتير المرافق 600 ملابس الغسيل 2000 النفقات المتغيرة تحت أي ظرف 5000

اقرأ أيضًا: كم تكلفة فتح مؤسسة فردية في السعودية؟

متوسط دخل مغسلة السيارات في الشهر

يمكننا القول إنه لا يمكن حساب متوسط دخل معين لمغسلة السيارات، حيث يختلف دخل المغسلة بشكل عام طبقًا للعديد من العوامل التي يأتي على رأسها الموقع الخاص بالمغسلة وعدد الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى جودة الخدمات وحسن عملية التسويق، اللذان يلعبان الدور الرئيسي لنجاح ذلك المشروع.

شروط ترخيص مغسلة السيارات في السعودية

لكي يتمكن المواطن من إتمام عملية ترخيص المغسلة الخاصة به، يتم ذلك من خلال الشروط التالية:

من الضروري الحصول على إذن المدينة التابع لها، ويتم ذلك من خلال إذن مدني.

تقديم طلب إيجار عداد الكهرباء.

تقديم طلب للحصول على بطاقة ضريبية.

تراخيص السماح بالنشاط.

لا يتم الموافقة على إنشاء ذلك المشروع داخل المناطق السكنية.

يجب أن يكون ذلك الموقع قريب من أو متصل بموقع محطة الخدمة التي يتم الحصول على ترخيص العمل لها.

المستندات المطلوبة للبدء في المشروع

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة للبدء في ترخيص ذلك المشروع، يمكننا التعرف عليها عبر النقاط التالية:

أوراق إثبات الهوية.

سجل تجاري للعقارات.

تعبئة استمارة نموذج طلب التجديد.

تقديم كافة المعلومات المطلوبة عنك بشكل صحيح.

يمكننا القول إن الكثير من الشباب يرغبون في البدء في المشروعات الخاصة بهم في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر مشروع مغسلة السيارات من أفضل المشروعات التي يمكن أن تحقق دخل مناسب، بالإضافة إلى أنها من أكثر المشروعات التي لا تحتاج خبرة كبيرة النجاح المطلوب.