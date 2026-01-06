الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:10 صباحاً - يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ممن يعولون حالات من ذوي الإعاقة كيف اطلب اجهزة من التاهيل 1447 ومتى تصرف إعانة التأهيل الشامل؟ حيث تعتبر خدمة طلب الأجهزة والتأهيل إحدى أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين، ويهتم جريدة لحظات نيوز بتقديم كافة التفاصيل حول طلب جهاز من التأهيل وموعد صرف الإعانة.

كيف اطلب اجهزة من التاهيل

خدمة صرف الأجهزة الطبية المعينة هي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية هدفها تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة الذين يتم تسجيلهم في وزارة الموارد وتتمثل هذه الخدمة في الحصول على الأجهزة الطبية التي يحتاجها المعاقين بعد تقييم حالتهم.

حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقييم حالة الإعاقة لدى كل أسرة مسجلة بالبرنامج وبعد استيفاء كافة الشروط والضوابط يتم توفير كافة الأجهزة الطبية التي يحتاجها المريض.، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. الضغط على خدمات الوزارة. اختيار دليل الخدمات من القائمة المنسدلة. اختيار خدمة صرف الأجهزة الطبية المعينة. الضغط على ابدأ الخدمة. يرجى إتباع الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة.

متى تصرف إعانة التأهيل الشامل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف إعانة التأهيل الشامل حيث سيتم صرف إعانة التأهيل الشامل يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وهو الموافق الأربعاء وقد يتم تبديل الموعد في حالة توافقه مع يوم إجازة رسمية في المملكة.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط التي من الواجب استيفاءها حتى يتمكن المواطن من الحصول على الإعانة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم على الإعانة مدرج في قائمة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الموارد البشرية ووزارة العمل.

يجب أن تكون نوع الإعاقة التي يعاني منها المتقدم مدرجة ضمن قائمة أنواع الإعاقات التي تتضمن استحقاق الإعانة.

يتم صرف الإعانة لبعض الحالات الاستثنائية مثل مريض الفضل الكلوي والسرطان والأمراض المزمنة.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم على الطلب 45 عام.

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

من الضروري أن يقدم الشخص جميع الأوراق الرسمية الطبية التي تثبت مستوى الإعاقة ونوعها.

الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لراتب الفرد الذي يتقدم للحصول على إعانة التأهيل الشامل يجب ألا يتخطى حاجز 2500 ريال سعودي كما يتم تقديم ما يثبت هذا الراتب، ويجب أن يكون راتب الفرد المتقدم من المتزوجين لا يزيد عن 4000 ريال سعودي مع قضاء 6 أشهر في إحدى المرافق الصحية بالمملكة.