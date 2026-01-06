الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 02:17 صباحاً - هل يشمل التأمين الصحي في الاتحاد للتأمين يشمل مستشفيات؟

تعتبر خدمة التأمين الصحي من أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن السعودي، أو المغترب المقيم في أراضي المملكة العربية السعودية، سواء عن طريق مؤسسات حكومية أو هيئات تابعة للقطاع الخاص، وتهدف هذه الخدمة إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفرد العامل مع جميع أفراد الأسرةوذلك بغرض توفير حياة كريمة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، في السياق التالي نوضح لكم كيفية الاستعلام عن المستشفيات التي تتبع التأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية.

هل التأمين الصحي في الاتحاد للتأمين يشمل مستشفيات؟

إن الاشتراك في التأمين الصحي من ضمن المزايا التي يحصل عليها المواطنون أو الوافدون المقيمون سواء أكانوا من الموظفين العموميين أم من موظفي القطاع الخاص، حيث إن الاشتراك في التأمين يعني الحصول على:

رعاية طبية في العديد من المراكز الصحية من عيادات ومستشفيات.

الحصول على تحويلة العلاج في الخارج وفق ضوابط وشروط التحويلات الطبية الخارجية.

الخصم على الإقامة الفندقية المرضية.

وجود بعض الخصومات على الأدوية وهذا أمر تتنافس فيه شركات التأمين في تقديم الأفضل إلى زبائنها.

الاتفاق مع بعض الأطباء على إجراء عدد من العمليات في مراكزهم التخصصية الخاصة بهم.

وجود بعض العمليات التجميلية ضمن قوائم العمليات المشمولة

اقرأ أيضاك الغاء وثيقة تامين 1447 كيف يتم وما هي خطوات استرجاع مبلغ التأمين؟

خطوات الاستعلام عن المستشفيات التي تعاقدت معها شركة الاتحاد

يبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي وهي كالتالي:

ادخل على موقع شركة الاتحاد للتأمين التعاوني الرسمي من هنا .

اضغط على أيقونة التأمين الصحي.

يظهر لك رابط يوضح الشبكة الطبية بالتفصيل.

بعد الضغط على الرابط، حدد اللغة التي تود الاستمرار بها.

سجل رقم الهوية الوطنية، وإذا كنت مغترب قم بتسجيل رقم الإقامة.

سجل تاريخ ميلادك، واكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

بعد ذلك اضغط تسجيل الدخول.

ما هي الحالات التي لا يغطيها التأمين الطبي؟

يوجد بعض الحالات التي لا يغطيها التأمين الطبي ومن ضمنها ما يأتي: